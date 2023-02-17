Для відстеження допомоги: у США пропонують відправити спостерігачів у зону бойових дій в Україні

Американський аудит

Такий крок пов’язаний з обсягом та швидкістю надання допомоги. У зону бойових дій відправлять аудиторів та слідчих. Про це заявили генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку в спільному інтерв'ю The Wall Street Journal.

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До цього часу їм вдавалося виконувати важливі наглядові завдання дистанційно, використовуючи персонал у Вашингтоні, Польщі та Німеччині, розповіли посадовці в інтерв'ю виданню.

Та після поїздки інспекторів до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб частина з 177 аудиторів і слідчих перебували на місцях в Україні.

«Я думаю, що ми були креативними і, знаєте, нестандартними, орієнтованими на майбутнє в тому нагляді, який ми змогли здійснити до цього часу. Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більш комплексним буде нагляд», — сказала Ніколь Ангарелла, в.о. заступника генерального інспектора USAID.

Ці три посадовці відповідають, зокрема, за те, щоб не допустити перенаправлення американської зброї, розкрадання коштів платників податків і забезпечити належне функціонування програм допомоги.

Урядовці заявили, що, хоча це лише перші дні, вони не отримували жодних повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з американською допомогою Україні.

Зазвичай генеральні інспектори працюють з запасом часу, публікуючи звіти через місяці або роки після того, як кошти федерального уряду були витрачені. Але масштаби допомоги Україні змушують приділяти незвичну увагу роботі цих трьох чиновників та їхніх команд, йдеться у публікації.

«Це неймовірно великий обсяг допомоги, який надходить до одного уряду або на одну мету за дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, марнотратство, зловживання, які відволікають ці кошти від їхнього цільового призначення, ставлять під загрозу подальший потік цієї допомоги», — сказала Діана Шоу, заступниця генерального інспектора Державного департаменту США.

Під час зустрічей у Києві, в яких взяли участь прем'єр-міністр України, міністри оборони, фінансів та генеральний прокурор, генеральні інспектори підкреслили «очікування США щодо підзвітності, а також важливість співпраці з нашою наглядовою роботою», сказав генеральний інспектор Міністерства оборони США Сторч.

Згідно з урядовими документами, у 2022 році Конгрес США виділив понад 113 мільярдів доларів на допомогу Україні, повідомляє видання.

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