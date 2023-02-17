Жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі – Кулеба

Літаки для України

Однак британський уряд вже взяв на себе організацію навчання українських пілотів, розповів голова МЗС. Влада інших країн зробить це невдовзі, зауважив він.

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«Поки що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів на західних винищувачах – інші зроблять це незабаром», — сказав Кулеба в інтерв’ю німецькому WAZ.

Винищувачі потрібні Україні для підтримки ППО та збиття російських ракет, а також для контрнаступу, зауважив глава МЗС.

«Особливо нас зацікавили б винищувачі США, Великобританії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найбільші виробничі потужності та найбільші авіапарки», — додав Кулеба.

Зі вже узгодженої з партнерами зброї найбільшу потребу Україна має у артилерійських боєприпасах, танках та бронетехніці та системах ППО, сказав глава МЗС. Кулеба додав, що чим швидше Київ отримає військову техніку, тим швидше закінчиться війна.

Нагадаємо, вчора під час візиту до Лондона президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр Британії Ріші Сунак обговорили підготовку українських пілотів на літаках стандартів НАТО, яка незабаром розпочнеться у Великій Британії.

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.