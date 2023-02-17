Забезпечував залізничне сполучення РФ з Кримом: експравоохоронцю повідомили про підозру

КОЛАБОРАНТИ

Викрито експравоохоронця, який налагоджував залізничне сполучення РФ з Кримом

Колишній правоохоронець з Харківщини допомагав росіянам відправляти озброєння та військову техніку залізницею, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Реклама Читати продовження

За даними слідства, підозрюваний працевлаштувався до незаконно створеного РФ підприємства «Херсонская железная дорога» на посаду так званого «заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления».

► Читайте також: Компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та МВС РФ — СБУ

«На нього покладались обов’язки щодо забезпечення залізничного сполучення між Херсонською областю та іншими територіями, які перебувають під контролем ЗС РФ та окупаційних адміністрацій, у тому числі АР Крим. При цьому росіяни використовували залізничне сполучення для ешелонів з озброєнням та військовою технікою», — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці викрили чоловіка в Херсоні, йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

🔻 17 лютого СБУ повідомила про підозру 10 суддям конституційного суду РФ.

🔻 10 лютого СБУ повідомила про підозру Тетяну Монтян у зв'язку із виправдовуванням нею збройної агресії РФ проти України.

🔻 6 лютого СБУ повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який сприяв вторгненню РФ в Україну.

🔻 3 січня СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: службою безпеки було зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ.