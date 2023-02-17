Закликав до геноциду українців: суд оголосив вирок директору Russia Today

Пропаганда РФ

За матеріалами СБУ тюремний строк отримав директор Russia Today, який закликав до геноциду українців.

Суд в Україні виніс заочний вирок про ув'язнення на 5 років колишньому директору телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до геноциду українського народу, повідомляє СБУ.

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«З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу. Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали», — йдеться у повідомлені.

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На підставі зібраних доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за фактами публічних закликів до захоплення державної влади та геноциду, вчинених з використанням засобів масової інформації. (ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 442 ККУ). Пропагандиста засудили до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності», — додали у СБУ.

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