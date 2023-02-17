Злочини росіян на території України: у Гаазі створять Міжнародний Реєстр збитків

Агресія РФ проти України

Рішення щодо створення в Гаазі Міжнародного Реєстру, у якому реєструватимуть збитки, завдані Росією Україні ухвалив уряд Нідерландів, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення», — зазначив Єрмак у Telegram.

За даними видання Reformatorisch Dagblad, основу для створення Міжнародного Реєстру збитків заклала резолюція щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною Росії проти України, яку ухвалила ООН 14 листопада 2022 року.

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За словами міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, збитки завдані РФ Україні вже обчислюються сотнями мільярдів євро.

«Ми маємо записати масштаби збитків у певному місці, щоб ми також могли відшкодувати їх від росіян», — зазначив Гукстра.

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«До Реєстру збитків можна подавати лише вимоги про відшкодування збитків. Організація не оцінюватиме претензії та не виплачуватиме компенсацію. Ймовірно, згодом для цього буде створена міжнародна комісія. ООН вирішить це пізніше», — зазначили у виданні.

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🔻 2 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у липні 2023 року в Гаазі почне працювати Міжнародний центр з переслідування злочину агресії РФ. У цій організації збиратимуть та зберігатимуть докази для майбутніх судових справ. «Це може призвести до створення трибуналу з питань агресії. Нідерланди зазначили, що бажають організувати такий трибунал для суду над винними у війні Росії проти України», — додали у виданні.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.