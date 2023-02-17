Скандал з «Ашан»

Кулеба обговорить із очільницею МЗС Франції інформацію про допомогу РФ з боку «Ашану»

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Супермаркет «Ашан» у Франції
Супермаркет «Ашан» у Франції © ASSOCIATED PRESS / REMY DE LA MAUVINIERE
Автор тексту: Надія Бондаренко
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За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зараз «"Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії».

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«Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французьким колегою», — написав Кулеба в Twitter.

Він також опублікував покликання на спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, у якому зазначається, що французька компанія «Ашан» від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну постачала на окуповані території товари для російських військовослужбовців. Крім того, за інформацією журналістів, компанія допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих серед своїх співробітників.

 

🔻 17 лютого представники Auchan Україна повідомили у Facebook, що в компанії «шоковані результатами журналістського розслідування та вимагають пояснень від французького офісу».

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