Кулеба обговорить із очільницею МЗС Франції інформацію про допомогу РФ з боку «Ашану»

Скандал з «Ашан»

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зараз «"Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії».

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«Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французьким колегою», — написав Кулеба в Twitter.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

Він також опублікував покликання на спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, у якому зазначається, що французька компанія «Ашан» від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну постачала на окуповані території товари для російських військовослужбовців. Крім того, за інформацією журналістів, компанія допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих серед своїх співробітників.

🔻 17 лютого представники Auchan Україна повідомили у Facebook, що в компанії «шоковані результатами журналістського розслідування та вимагають пояснень від французького офісу».