Легалізація медичного канабісу в Україні: Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт

Легалайз канабісу

Проєкт закону № 7457 щодо використання канабісу у медичних цілях вже направили на розгляд Верховної Ради в першому читанні, повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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«Йдеться винятково про лікарські засоби, виготовлені на основі канабісу. Вони використовуються для лікування людей, які переживають хронічний біль, часто настільки сильний, що це доводить до депресії, посттравматичного стресового розладу та навіть самогубства», — зазначив голова Комітету.

Також у документі розглядаються можливості розширення доступу до необхідного лікування, зокрема до ліків із вмістом канабісу пацієнтів із онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами, отриманими внаслідок війни.

«У законопроєкті передбачено посилення функцій контролю з боку Національної поліції – вона буде погоджувати видачу ліцензій на культивування та використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання рослини, транспортування партій товару. Також створюється реєстр медичних препаратів на основі канабісу, на кожну партію та одиницю товару буде нанесений унікальний штрих-код, лікар зможе виписати такі ліки винятково за Е-рецептом», — розповів Радуцький.

Він також додав, що цей законопроєкт був направлений на розгляд до парламенту у першому читанні ще в червні 2022 року, потім до документу вирішили внести додаткові зміни.

«Узагальнені поправки до документу, які ми внесли до першого читання, наступні: прямо у законопроєкті визначити вміст тетрагідроканнабінолу (ТГК) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – відповідно вище 0,3%; вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року; дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей у державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей – в лабораторіях будь-якої форми власності; передбачити виробництво нарковмісних лікарських засобів лише з конопель для медичних цілей; передбачити, що нульова квота на імпорт до України сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність», — зауважив Радуцький.

Зазначені поправки вже підтримало профільне міністерство та аграрії. Також підкомітети Комітету ВР з питань здоров‘я нації вже підготували поправки до другого читання законопроєкту.

🔻7 червня 2022 року Кабмін підтримав законопроєкт законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

🔻 А 10 червня 2022 року відповідний проєкт закону щодо медичного канабісу вже зареєстрували у Верховній Раді.