Лукашенко прилетів у Москву на зустріч з Путіним

Візит Лукашенка до Москви

Москва – Його вже зустріли в аеропорту, пише низка білоруських та російських ЗМІ. Лукашенко та Путін мають зустрітися у підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

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Під час візиту мають обговорити, зокрема, питання «оборони, безпеки і спільного військового угруповання в Білорусі», сказав Лукашенко в коментарі держагентству «Белта».

Також про майбутні теми обговорення він говорив вчора на пресконференції в Мінську.

«Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне (я вже казав, що ми десь у квітні – травні готуємо засідання Вищої державної ради) – обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді», — сказав він.

Також, як зазначив Лукашенко, на зустрічі обговорять економічні питання.

«Насамперед…щодо енергоносіїв, єдиного ринку, імпортозаміщення – як фінансуються, як реалізуються. Це цілий комплекс питань. Тому ми всі питання обговорюватимемо. І якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звісно, і це обговорюватимемо», — зазначив він.

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді в Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД.

16 лютого Лукашенко заявив, що готовий дозволити Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.