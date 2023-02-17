Ми хочемо вступити до НАТО одночасно зі Швецією — президент Фінляндії в Мюнхені

Розширення НАТО

Мюнхен – Фінляндія не відкликатиме подану заявку, зауважив Саулі Нііністьо напередодні Мюнхенської конференції. Відтепер все «тільки та виключно» в руках Туреччини.

Реклама Читати продовження

Фінляндія та Швеція мають стати членами Альянсу якнайшвидше, заявив в Саулі Нііністьо на брифінгу.

«Фінляндія та Швеція висловили волю та подали заявки на вступ до НАТО. Це вираз нашої волі. Ставлення до нашої волі лише і виключно в руках Туреччини. У нас зі Швецією, як і раніше, є спільне розуміння: ми обидва повинні стати членами організації якнайшвидше. А Туреччина має свій підхід до цього. І, як я вже сказав, це тільки в руках Туреччини. Ми не хочемо і не можемо відкликати заявку. Ми висловили свою волю», - наголосив президент Фінляндії.

17 лютого Ердоган заявив, що Швеція й Фінляндія повинні відправити до Туреччини до 130 «терористів» для вступу в НАТО.

Країни Північної Європи минулого року подали заявки на вступ до НАТО: їх мають схвалити всі 30 членів Альянсу.

Туреччина та Угорщина ще не голосували з приводу приєднання Швеції і Фінляндії.

Туреччина вимагає від Швеції зайняти більш чітку позицію щодо тих, кого Анкара вважає терористами, головним чином курдських бойовиків і тих, кого вона звинувачує у спробі державного перевороту в 2016 році.