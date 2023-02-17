Мюнхенська конференція

Мюнхен приєднався до Пакту вільних міст — Кличко з безпекової конференції

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Віталій Кличко та Дітер Райтер на безпековій конференції
Віталій Кличко та Дітер Райтер на безпековій конференції © Віталій Кличко / Телеграм
Автор тексту: Оксана Вітер
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Мюнхен – Міський голова Києва у першій день Мюнхенської конференції взяв участь у дискусії «Міста як захисники демократії. Виклики і можливості». Про це Віталій Кличко написав у телеграмі.

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«Про демократію громад, про допомогу Україні і українцям за кордоном говорили разом з Дітером Райтером — мером Мюнхена», — міста-побратима Києва, пише Віталій Кличко.  

Віталій Кличко в Мюнхені
Віталій Кличко в Мюнхені © Віталій Клично / Телеграм
Віталій Кличко та Дітер Райтер
Віталій Кличко та Дітер Райтер © Віталій Кличко / Телеграм

Сьогодні Мюнхен приєднався до Пакту вільних міст, повідомляє міський голова Києва у дописі. Цей міський альянс  започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави для підтримки та розвитку місцевої демократії і самоврядування. Київ доєднався до Пакту в вересні минулого року. 

«Співпраця міст під час широкомасштабної агресії росії проти України довела свою ефективність. Київ продовжує отримувати допомогу від партнерів, підтримку політичну, економічну та гуманітарну. Зокрема, і завдяки цьому ми вистояли — від перших місяців широкомасштабної війни, і цієї зими», — зазначив міський голова столиці.  

Мюнхен з кінця лютого минулого року прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни, зауважив Віталій Кличко у дописі. 

Сьогодні починається Мюнхенська конференція: серед її пріоритетних тем – війна в Україні. Безпековий захід триватиме до 19 лютого. Десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів збираються в Мюнхені, щоб обговорити ситуацію через рік після початку повномасштабної агресії РФ.

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