зустріч у брюсселі

НАТО, ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселі
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі © NATO
Автор тексту: Олександра Стара

Брюссель – 21 лютого Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінуться в Брюсселі.

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Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Глава українського МЗС зазначив, що зустріч в такому форматі відбудеться вперше.

«Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи», – написав Кулеба у твітері.

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🔻 20 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ під головуванням верховного представника ЄС Жозепа Борреля. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега Ніку Попеску зустрінуться з главами МЗС в рамках заходу. 

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