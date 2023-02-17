Немає альтернативи Україні в ЄС і НАТО — Зеленський у Мюнхені

Мюнхенська конференція

Президент України на виступі у Мюнхенській конференції зазначив, що в України немає альтернативи, як перемогти російського Голіафа. Та висловив впевненість, що Росія-Голіаф паде вже цього року.

Реклама Читати продовження

Зеленський порівняв Україну з Давидом, який бореться з Голіафом і подякував країнам-партнерам за допомогу у боротьбі.

«Дякую Олафу і Еммануелю, які присутні тут, дякую США і Британії та всім нашим партнерам за допомогу, за пращу українському Давиду» — сказав Президент України.

Україні потрібні швидкі поставки озброєння: це швидкість, від якої залежить життя, зауважив Володимир Зеленський. Якщо західні країни відкладатимуть рішення, Путін матиме додатковий ресурс, впевнений український президент.

Також під час виступу Зеленський заявив, що Україна обов'язково має стати членом Євросоюзу та Північно-атлантичного альянсу.

«Немає альтернативи українській перемозі, немає альтернативи членству України у ЄС та НАТО, немає альтернативи нашій єдності», — заявив Зеленський.

Російська влада веде війну на Донбасі, як вів її Гітлер під час Другої світової, зауважив Зеленський. РФ використовує тактику випаленої землі та бомбардування проти цивільного населення.

«Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде» — сказав Зеленський на Мюнхенській конференції.

Україна маємо звільнити всі українські міста: тільки тоді Європа може бути впевненою у безпеці, заявив Зеленський.