Новий наступ РФ уже розпочався – Зеленський

росіяни наступають на кількох напрямках

Російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках.

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Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, ЗСУ продовжать тримати оборону допоки не зможуть розпочати контрнаступ. Для цих операцій потрібно більше озброєнь від Заходу.

«Сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія», — наголосив український президент.

Також він додав, що «будь-які територіальні компроміси послабили б Україну як державу».

«Питання – з ким компроміс? З Путіним? Ні. Чому? Тому що немає довіри», – заявив Зеленський.

🔻 16 лютого аналітики ISW повідомили, що українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців, якщо Захід надасть озброєння.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 14 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках у трьох областях.

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