Новий наступ РФ уже розпочався – Зеленський
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Російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, ЗСУ продовжать тримати оборону допоки не зможуть розпочати контрнаступ. Для цих операцій потрібно більше озброєнь від Заходу.
«Сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія», — наголосив український президент.
Також він додав, що «будь-які територіальні компроміси послабили б Україну як державу».
«Питання – з ким компроміс? З Путіним? Ні. Чому? Тому що немає довіри», – заявив Зеленський.
🔻 16 лютого аналітики ISW повідомили, що українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців, якщо Захід надасть озброєння.
🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.
🔻 14 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках у трьох областях.
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