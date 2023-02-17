Нічна атака РФ: наслідки обстрілів Херсонщини, Харківщини, Запорізької області

росія атакує мирне населення

У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшли 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури внаслідок атаки РФ.

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Херсонщина

У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Війська РФ били з з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Росія 9 разів атакувала Херсон. Під вогонь потрапили житлові квартали міста. Унаслідок обстрілів є влучання в торговельний порт та житлові будинки.

Через атаку РФ загинули три людини, сім осіб зазнали поранень.

Запорізька область

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 105 обстрілів позицій української армії на Запорізькому напрямку. Росіяни застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомили в Запорізькій ОДА.

Під вогонь РФ потрапила цивільна інфраструктура у районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Червоне, Оріхів, Залізничне, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Павлівка.

Як зазначає пресслужба ОДА, надійшли 5 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

У ніч проти 17 лютого під вогонь РФ потрапили два райони Харкова – Київський та Основ‘янський. Минулось без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під обстріли потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів області. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та інші.

У Вовчанську Росія застосовувала бойову авіацію та артилерію. У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталися пожежі, зазначив Синєгубов.

Через обстріли у Великому Бурлуку 44-річна жінка зазнала поранень. У стані середньої тяжкості її госпіталізували до лікарні.

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині.

🔻 15 лютого Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.