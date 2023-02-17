Польща готова відремонтувати «Леопарди» для ЗСУ, але це залежатиме від Німеччини

Допомога союзників

Польща веде переговори з Німеччиною щодо запчастин для танків «Леопард».

У міністерстві оборони Польщі повідомили про готовність відремонтувати «Леопарди» для України, але для цього необхідно, щоб Німеччина погодилась поставляти в країну запчастин для танків.

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«Польський механічний завод «Бумар-Лабенди» ремонтує танки "Леопард 2А4". При цьому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак хоче, аби завод відремонтував танки "Леопард" для України, проте для цього потрібно, аби Німеччина поставила запчастини. Голова міноборони країни веде переговори з цього приводу», – йдеться в повідомленні міністерства оборони в Twitter.

Onet znów wprowadza w błąd.BUMAR realizuje zamówienia z MON. 🇵🇱przekazała czołgi T-72🇺🇦,są środki na naprawę kolejnych 34. BUMAR naprawia też Leopardy 2A4. @mblaszczak zabiega,by BUMAR remontował Leopardy dla🇺🇦,ale części muszą dostarczyć🇩🇪.Szef MON prowadzi rozmowy w tej sprawie pic.twitter.com/1XVImyovoB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 17, 2023

У відомстві також зазначили, що Польща вже передала Україні танки Т-72 і наразі є кошти на ремонт ще 34 таких танків.

🔻 16 лютого речниця нідерландського міністерства оборони Сашу Лувхофф повідомила, що Нідерланди не проти поставити Києву орендовані в Німеччини «Леопарди 2»

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻 6 лютого до Польщі вже прибув перший канадський «Леопард» для України.

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.