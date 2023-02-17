Правда має ширитись світом: Зеленський виступив на саміті лідерів країн Карибської співдружності

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Президент України Володимир Зеленський під час 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності закликав міжнародну спільноту до співпраці у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах справедливості.

Реклама Читати продовження

«Агресор завжди має програвати. Право завжди має домінувати. Правда завжди має ширитись світом. І кожна держава у світі – велика вона чи мала – повинна мати право на свою незалежність і на повагу всіх інших до цієї незалежності. Такі – принципи України. Такі, я знаю, і ваші принципи», — зазначив Зеленський.

Він також подякував учасникам саміту за те, що вони знаходяться на стороні права та прагнуть дати своєму регіону і світу стабільність.

«Але справжня стабільність можлива лише тоді, коли ми всі разом захищаємо світ від державного бандитизму. Тому я запрошую вас до більшої співпраці! Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси – мають значення! Мир є цінністю, про яку треба дбати разом!», — наголосив Зеленський.

Саміт лідерів країн Карибської співдружності об’єднує 20 держав регіону, які співпрацюють задля економічної інтеграції, координації зовнішньої політики, соціального розвитку та безпеки.

🔻 17 лютого президент України на Мюнхенській конференції заявив, що немає альтернативи українській перемозі а також членству України у ЄС та НАТО.

🔻 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський напад має завершитись поразкою.