Зеленський і Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ

зустріч у києві

Київ – Про це президент України і прем’єр-міністр Нідерландів повідомили на пресконференції після переговорів у Києві.

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«Нідерланди стали лідером міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ. Ми обговорили перспективи створення спецтрибуналу в Гаазі щодо злочину російської агресії. І очікуємо відкриття відповідного офісу, створення репараційного механізму», – заявив Зеленський.

Очільник нідерландського уряду зазначив, що Амстердам створює міжнародний центр для прокурорських дій щодо злочину агресії.

«Ми хотіли б, щоб суд був у Гаазі. Перший офіс міг би бути в Євроюсті. Важливо, щоб ми працювали над цим, але це тривалий процес, потребує значних зусиль. Ми вивчаємо різні варіанти, ми готові надати майданчик. Ми не самі приймаємо рішення, нам потрібні консультації з партнерами», – заявив Марк Рютте.

Про те, що зустріч відбулася, стало відомо з телеграм-каналу президента України.

За словами Зеленського, Амстердам є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі.

«Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї», – зазначив український президент.

🔻 Сьогодні, 17 лютого, прем’єр-міністр Нідерландів прибув до Києва. Востаннє Рютте приїжджав до Києва у липні 2022 року.