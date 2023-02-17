Російський напад має завершитись поразкою — Еммануель Макрон на Мюнхенській конференції

Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхен – Захід намагався взаємодіяти з РФ, та Путін обрав війну та ескалацію, наголосив Макрон. Тому наразі діалогу з РФ бути не може, зауважив президент Франції.

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У війні проти України Росія порушила всі табу, зауважив Еммануель Макрон на Мюнхенській конференції

«РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру, вчинила злочини проти цивільного населення, а також використовувала загрози застосування ядерної зброї», — заявив президент Франції.

Росія потерпіла вже кілька суттєвих поразок у війні, налогосив Макрон.

«Перша поразка — на полі битви, адже росіяни сподівалися, що Україна паде за пару днів чи пару тижнів. Хоробрість українського народу, лідерів та ЗСУ допомогла відбити російські атаки та відкинути війська», — сказав Еммануель Макрон.

Друга поразка — колоніальної ментальності. Була спроба створити потужні сфери впливу РФ в Україні, яка також провалилася.

Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, а й інші країни, зауважив Еммануель Макрон. Зокрема, діє на Близькому сході і в Африці, використовуючи групу «Вагнера».

Країни Європи мають інтенсифікувати допомогу Україні якнайшвидше, адже найближчі тижні та місяці стануть вирішальними, зауважив президент Франції.

Для посилення європейської безпеки країни ЄС мають інвестувати кошти в захист, зазначив Еммануель Макрон. Зокрема, протягом 2023-2024 років покращити технологічну та програмну базу, розвити промислові потужності. Франція, зокрема, почне посилювати оборонну галузь вже навесні цього року.

Війна в Україні — справа не лише Європи, заявив Еммануель Макрон у Mюнхені.

«РФ співпрацює з Іраном, і це має жахливі наслідки. Росія несе відповідальність за загальну кризу, зокрема, саме вона відповідальна за кризу продовольчої безпеки. Тому потужні міжнародні організації мають долучатися до вирішення глобальних питань», — сказав Макрон.

Наразі триває Мюнхенська конференція: серед її пріоритетних тем – війна в Україні. Безпековий захід завершиться до 19 лютого. Десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів зібрались в Мюнхені, щоб обговорити ситуацію через рік після початку повномасштабної агресії РФ.