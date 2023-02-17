РФ завдала 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, пошкоджено багатоповерхівку
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Також у місті було пошкоджено три приватні будинки. Крім того, росіяни завдали 10 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.
17 лютого від артилерійського вогню РФ постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів Херсонської області. Також росіяни обстріляли населені пункти Донецької, Запорізької, Сумської та Харківської областей.
За даними даними Генштабу, війська РФ продовжують зазнавати втрат.
«В населеному пункті Каланчак Херсонської області росіяни облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил Російської федерації», — йдеться у зведені.
Також авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 1 - по позиції зенітно-ракетного комплексу.
🔻 17 лютого військові РФ обстріляли смт Дворічне на Харківщині, загинув цивільний
🔻 У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшли 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури внаслідок атаки РФ.
🔻 16 лютого РФ обстріляла житловий квартал у Бахмуті: п’ятеро загиблих та дев’ятеро поранених.