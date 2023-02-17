ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

РФ завдала 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, пошкоджено багатоповерхівку

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ © Генштаб ЗСУ / Facebook

Автор тексту: Надія Бондаренко 1 хв

Також у місті було пошкоджено три приватні будинки. Крім того, росіяни завдали 10 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.