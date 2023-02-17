СБУ повідомила про підозру 10 суддям конституційного суду РФ

Підозра російським посадовцям

Судді «легалізували приєднання» окупованих районів України до Росії, повідомляють у Службі безпеки.

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У СБУ зібрали докази вини 10 суддів конституційного суду РФ, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у захоплених районах України.

2 жовтня минулого року вони визнали «законними» договори про «приєднання» до Росії тимчасово окупованих територій України.

Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу Росії так званих «ДНР» та «ДНР», а також частин Запорізької та Херсонської областей.

На той момент конституційний суд РФ складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення, йдеться у повідомленні.

Керівництво РФ використало висновок конституційного суду як формальний етап в анексії захоплених районів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Суддям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, пишуть у Службі безпеки.

🔻 6 лютого СБУ повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який сприяв вторгненню РФ в Україну.