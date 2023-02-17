позиція білого дому

США підтримують удари ЗСУ по військових об'єктах РФ у Криму – Нуланд

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Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд
Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд AP - Manuel Balce Ceneta
Автор тексту: Олександра Стара

Російські військові бази на окупованому півострові є легітимними цілями для України.

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Про це під час брифінгу заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

За її словами, нанесення ударів по Криму є «частиною забезпечення міцного стримування Росії».

«Київ б'є по них, і ми це підтримуємо. Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований», – наголосила Нуланд.

 

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🔻 10 лютого видання The Times повідомило, що Україна готова використовувати британські ракети великої дальності для ударів у Криму.

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