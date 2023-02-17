Україна й Молдова долучаться до зустрічі глав МЗС країн ЄС
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Брюссель – 20 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ під головуванням верховного представника ЄС Жозепа Борреля. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега Ніку Попеску зустрінуться з главами МЗС в рамках заходу.
Про це йдеться на офіційному сайті Євроради.
«Рада обміняється думками щодо російської агресії проти України після неформального спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою», – зазначає пресслужба.
Під час робочого обіду європейські міністри проведуть зустріч із віцепем’єром і главою МЗС Молдови Ніку Попеску.
Окрім того, на засіданні міністри обговорять ситуацію в Афганістані, Ірані, а також дипломатичні зусилля у сфері енергетики та протидію змінам клімату.
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🔻 7 лютого Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном.
🔻 7 лютого глава МЗС поспілкувався телефоном зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу: сторони обговорили санкції проти РФ.