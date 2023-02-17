зустріч глав мзс

Україна й Молдова долучаться до зустрічі глав МЗС країн ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба © AP

Автор тексту: Олександра Стара 1 хв

Брюссель – 20 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ під головуванням верховного представника ЄС Жозепа Борреля. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега Ніку Попеску зустрінуться з главами МЗС в рамках заходу.