Допомога союзників

Україна отримала від Великої Британії другу частину додаткового фінансування на $203 млн через проект Світового банку.

Ці кошти будуть спрямовані на виплати соцдопомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, повідомили в Мінфіні.

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«Дані кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні"», — йдеться у повідомлені.

Загальний обсяг позики під гарантії Великої Британії становить $500 млн. Строк погашення кредиту — 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка — 0,25 % річних.

«Вдячний Уряду Великобританії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України, яка допоможе нам досягти найскорішої перемоги», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

🔻 16 лютого парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

🔻 15 лютого міністерство оборони Великої Британії повідомило про погодження військової допомоги Україні на €225 млн.

🔻 10 лютого прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна залучить $6 млрд гранту від США на соціальний захист та підтримку економіки.