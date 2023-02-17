У Берліні стартував 73 кінофестиваль: Зеленський виступив з відеозверненням

Берлінале

Берлін – Президент України подякував організаторам за те, що фестиваль відбудеться без офіційної участі Ірану та Росії. А також за за значок фестивалю «Золотий ведмідь», який цьогоріч став синьо-жовтим.

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«Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії», — сказав Володимир Зеленський на гала-відкритті.

Вперше в історії Берлінале його символ випустили в кольорах прапору іншої держави.

Символ Берлінале © berlinale.de

Також раніше у заяві Берлінале йшлося, що фестиваль «рішуче засуджує агресивну війну Росії, що порушує міжнародне право, і висловлює свою солідарність з народом України та всіма, хто виступає проти цієї війни».

Загалом на фестивалі покажуть шість українських стрічок – дві ігрові та чотири документальні. Втім, жодна з них не потрапила в основну конкурсну програму.

На дні фестивалю припадає річниця повномасштабного вторгнення: 24 лютого українські кінематографісти та посол України вийдуть на червону доріжку Палацу Берлінале. 24 відбудеться світова прем'єра документального фільму «Східний фронт».

Стрічку знімали, зокрема, у Київській, Харківській і Херсонській областях. «Східний фронт» показує війну очима медиків.

Однією з найочікуваніших пов'язаних з Україною подій є позаконкурсна прем'єра документального фільму «Суперсила» Шона Пенна та Аарона Кауфмана. Квитки в залі на 900 місць розкупили менш ніж за півгодини.

Робота над фільмом стартувала на початку 2021 року: Шон Пенн взявся знімати кіно про коміка Зеленського, який став президентом. У лютому 2022-го, коли почався наступ росіян, голлівудські режисери були в Києві.

Польські документалісти продемонструють стрічку «В Україні» . Режисерська група Томаша Вольського та Пьотра Павлуся проїхала Україною військового часу від польського кордону через Київ до Харкова.

Росіянам цього року відмовили в участі у фестивалі: хоча минулого року від РФ було представлені 7 фільмів.

Берлінале триватиме до 26 лютого.