У Мюнхені Шольц закликав партнерів якнайшвидше надати Україні танки

Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхен – Німеччина ж зробить все від неї залежне, аби зробити такі рішення легшими для партнерів, заявив Олаф Шольц у виступі.

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Шольц заявив, що сьогодні Німеччина бере на себе роль лідера у сфері безпеки.

«Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина», — сказав Шольц.

Він закликав міжнародних партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, здійснити цей крок зараз. Німеччина ж готова допомогти також з організацією навчання українських солдатів та логістикою.

«Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики», — сказав канцлер Німеччини.

🔻15 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони «Леопардів», щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.