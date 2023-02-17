У Німеччині страйкують працівники авіагалузі
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Страйки проходять у семи німецьких аеропортах. Скасовано понад 2000 рейсів. Забастовка триватиме 24 години, пише Reuters.
За даними асоціації аеропортів ADV, близько 295 000 пасажирів постраждали від скасування приблизно 2340 рейсів в аеропортах Бремена, Дортмунда, Франкфурта, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена та Штутгарта, повідомляє видання.
У Німеччині не було такого масштабного колапсу авіарейсів через страйки, сказав Ральф Бейзел з асоціації аеропортів телекомпанії Bayerischer Rundfunk.
«Коли ми сьогодні вранці дивилися на термінали аеропорту, це більше нагадувало нам про найгірші дні коронавірусу, а менше про попереджувальний страйк»— підкреслив він.
Одна з постраждалих авіакомпаній — Lufthansa, повідомила, що сьогодні була змушена скасувати понад 1300 рейсів і припинити роботу в аеропортах-хабах Франкфурта та Мюнхена.
Перевізник відмовився надати оцінку вартості страйку, але раніше заявляв, що такі дії обходяться йому в 10-15 мільйонів євро на день.
Німецька профспілка Verdi оголосила про страйк у середу. Профспілка наполягає на підвищенні зарплати на 10,5%, або щонайменше на 500 євро на місяць.
«Якщо зараз нічого не зробити з оплатою праці, нас усіх чекає ще одне хаотичне літо», — сказала в п’ятницю заступник голови Verdi Крістін Беле. «Йдеться про надсилання дійсно сильного сигналу», — додала вона.
Керівник Verdi Франк Вернеке заявив, що страйк може поширитися на медичну галузь та вивіз сміття.
16 лютого повідомлялося, що у Франції триває п'ята з початку року акція протесту проти пенсійної реформи.