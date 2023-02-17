У Повітряних Силах показали навчання українських військових в Німеччині

військові навчання за кордоном

Зенітники ЗСУ опановують ЗРК Patriot.

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Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Представники німецьких Збройних Сил наголошують, що «українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже мають досвід участі в бойових діях», йдеться в повідомленні.

«Навчання інтенсивне, українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну... і не з порожніми руками», – зазначає пресслужба.

🔻 13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.