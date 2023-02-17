У Туреччині через 260 годин після землетрусу знайшли живими ще трьох людей

врятовані після стихійного лиха

У Туреччині через 260 годин після землетрусу знайшли живим 14-річного хлопця

Серед врятованих – 14-річний підліток. Його витягли з-під завалів багатоквартирного будинку в центральному районі Антак’ї провінції Хатай.

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Про це повідомило агентство Anadolu.

За словами рятувальників, Осман Халебіє опинився у відносно вільному просторі під завалами. Саме тому він не зазнав серйозних травм.

Хлопець не є громадянином Туреччини.

Також на 261-й годині в Антак’ї рятувальна служба витягла з-під завалів 26-річного і 34-річного чоловіків.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı https://t.co/h7CP5aOpVO pic.twitter.com/UzNi6ZsusS — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 16, 2023

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🔻 15 лютого в Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку. Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.

🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.