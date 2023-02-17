Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть системи ППО для України

допомога союзників

Амстердам заплатить за сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою кулеметів. Таке оснащення здатне націлюватися, до прикладу, на безпілотники.

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Про це повідомили у виданні Novinky.

Видання зазначає, що Нідерланди також закуплять необхідні боєприпаси у чеських компаній.

В основі проєкту закладені такі ж принципи, що й в анонсованій раніше модернізації 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, а координацію здійснює Прага. Модернізацію та постачання танків здійснює чеська компанія, пише Novinky.

За словами директора Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алеша Витечки, Нідерланди переконані, що Чехія є придатним партнером для допомоги Україні завдяки своїй гнучкій оборонній промисловості та дієвій державній підтримці.

Водночас Витечка відзначив високий рівень та якість співпраці з Амстердамом.

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🔻 10 лютого в Міноборони Литви повідомили, що 36 зенітних установок L70 будуть доставлені в Україну вже «найближчим часом»