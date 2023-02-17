ЄС виділить €7 млн на реалізацію проектів зеленої розбудови українських міст

Ініціатива «Фенікс»

Йдеться про будівництво в Україні енергоефективних та екологічних будівель в межах європейської ініціативи «Фенікс», повідомив Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс під час на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

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«Те, як буде виглядати Україна, залежить від проектування. Тому це буде співпраця між європейськими та українськими архітекторами, які проектуватимуть зелені будинки, енергоефективні сучасні школи, дитячі садки», — зазначив Єврокомісар.

За його словами, кошти виділять вже у квітні 2023 року у межах програм місії Horizon Europe Cities та LIFE.

Програма «Фенікс» передбачає допомогу у плануванні під час реконструкції Українських міст з урахуванням кліматично нейтральних стратегій.

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«Попереду у нас досить складний та тривалий шлях післявоєнного відновлення на засадах Європейського зеленого курсу. І фінансова підтримка в рамках ініціативи “Фенікс” є дуже важливою для відбудови “зелених розумних” міст в Україні», — зауважив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Під час спільного брифінгу Єврокомісара та українського міністра було також анонсовано початок двосторонніх консультацій між Європейською Комісією та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України щодо пришвидшення адаптації українського законодавства у сфері навколишнього середовища до європейського.

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«Для нас дуже цінно, що Міністерство матимемо можливість співпрацювати з відповідним директоратом Єврокомісії. На першому короткостроковому етапі маємо спільно верифікувати певну дорожню карту щодо необхідних дій по продовженню євроінтеграційного курсу у сфері захисту довкілля. У 2022 році в Україні було ухвалено 7 важливих євроінтеграційних законопроектів», — додав Стрілець.

🔻 17 лютого Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс повідомив, що до 2030 року в Україні планується висадка 4 мільярдів у межах спільної ініціативи Єврокомісії та президента України.