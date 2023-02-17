24 лютого ми готові до різних сценаріїв – Єрмак

звернення до українців

Керівник ОП України Андрій Єрмак звернувся до українців через ймовірну атаку Росії.

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«Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі», – написав він у телеграмі.

🔻 16 лютого Олексій Данілов заявив, що РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова.

🔻 28 січня Данілов заявив, що росіяни хочуть здійснити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення.

🔻 27 січня Вloomberg повідомив, що Росія готується наступати попри величезні втрати, і водночас готує свою країну до довгого протистояння зі США та союзниками.