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Блінкен на Мюнхенській конференції: підтримав Молдову, поспілкувався з Бербок та Вучичем

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Ентоні Блінкен та Анналена Бербок у Мюнхені
Ентоні Блінкен та Анналена Бербок у Мюнхені © REUTERS - POOL
Автор тексту: Олеся Задирака
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Мюнхен – Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Мюнхена для участі у конференції з питань безпеки. Його головна мета – «продовжувати координацію з союзниками та партнерами для підтримки України».

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У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки держсекретар США підтвердив, що Америка беззаперечно буде  підтримувати незалежність та територіальну цілісність Молдови.

У своєму твіттері він написав: 

«Радий зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду для обговорення подальшої підтримки США програми реформ у Молдові та зміцнення її політичної та економічної стійкості. Ми прагнемо допомогти Молдові подолати важкі наслідки війни Росії проти України», – повідомив американський дипломат. 

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Також держсекретар повідомив про зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем:

«Провів продуктивну розмову з президентом Сербії Вучичем на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Ми обговорили важливість нормалізації відносин з Косово. Також я передав нашу вдячність Сербії за постійну підтримку України. Ми поділяємо прагнення Сербії мати майбутнє з ЄС», – написав Блінкен.

 

А також Блінкен провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок: 

«Чудова розмова з моєю подругою Анналеною Бербок на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Німеччина є незамінним партнером у сфері глобального миру, безпеки, економічного процвітання та прав людини. Ми підкреслили нашу підтримку України в її боротьбі за свій суверенітет і незалежність», – повідомив головний дипломат США.

🔻 8 лютого глава МЗС України та Держсекретар США обговорили майбутні санкції проти РФ та нову військову допомогу Україні.  

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🔻 18 січня Блінкен заявив, що вимога Росії визнати окуповані нею території не сприяє мирному процесу 

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