Блінкен на Мюнхенській конференції: підтримав Молдову, поспілкувався з Бербок та Вучичем

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Ентоні Блінкен та Анналена Бербок у Мюнхені

Мюнхен – Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Мюнхена для участі у конференції з питань безпеки. Його головна мета – «продовжувати координацію з союзниками та партнерами для підтримки України».

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У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки держсекретар США підтвердив, що Америка беззаперечно буде підтримувати незалежність та територіальну цілісність Молдови.

У своєму твіттері він написав:

«Радий зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду для обговорення подальшої підтримки США програми реформ у Молдові та зміцнення її політичної та економічної стійкості. Ми прагнемо допомогти Молдові подолати важкі наслідки війни Росії проти України», – повідомив американський дипломат.

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Pleased to meet Moldovan President @sandumaiamd to discuss continued U.S. support for Moldova’s reform agenda and strengthening its political and economic resilience. We are committed to helping Moldova address the severe impacts of Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/iZZWKoN2Od — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2023

Також держсекретар повідомив про зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем:

«Провів продуктивну розмову з президентом Сербії Вучичем на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Ми обговорили важливість нормалізації відносин з Косово. Також я передав нашу вдячність Сербії за постійну підтримку України. Ми поділяємо прагнення Сербії мати майбутнє з ЄС», – написав Блінкен.

Had a productive conversation with Serbian President @AVucic today at the @MunSecConf. We discussed the importance of normalized relations with Kosovo and I conveyed our appreciation for Serbia’s continued support for Ukraine. We share Serbia’s desire for a future with the EU. pic.twitter.com/9isoAics6N — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2023

А також Блінкен провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок:

«Чудова розмова з моєю подругою Анналеною Бербок на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Німеччина є незамінним партнером у сфері глобального миру, безпеки, економічного процвітання та прав людини. Ми підкреслили нашу підтримку України в її боротьбі за свій суверенітет і незалежність», – повідомив головний дипломат США.

Great conversation with my friend @ABaerbock today at @MunSecConf. Germany is an indispensable partner on global peace, security, economic prosperity, and human rights. We underscored our support for Ukraine as it fights for its sovereignty and independence. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/tRhdzp0E0d — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2023

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