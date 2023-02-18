Війна Росії проти України збільшує військові ризики для Молдови — Санду

МОЛДОВА ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ СОЮЗНИКІВ

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президентка Молдови Мая Санду закликала НАТО дати літаки для Молдови. За її словами, це надасть країні змогу спостерігати за своїм повітряним простором та захищати його.

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Вона наголосила, що війна Росії проти України становить ризики й для Молдови: «За кілька останніх місяців ми бачили 4 ракети, які нелегально перетнули наш повітряний простір. У нас було багато випадків, коли на нашу територію падали уламки ракет».

«Ми чуємо багато думок про те, що Молдова може стати наступною ціллю. Та поки Україна утримує російську армію подалі від нашого кордону, ми віримо, що військової загрози для Молдови немає. Україна береже нас», — підкреслила Санду.

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🔻18 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має терміново прискорити та збільшити виборництво боєприпасів для України та власних запасів.

🔻19 січня Молдова закликала союзників посилити протиповітряну оборону її країни.