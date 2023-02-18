Віцепрезидентка США: Росія вчиняє злочини проти людства в Україні

ЗЛОЧИНИ РФ

У своєму зверненні на Мюнхенській конференції з безпеки Камала Гарріс заявила, що Росія несе відповідальність за широко розповсюджену та систематичну атаку проти цивільного населення України.

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«Дії РФ - це напад на наші спільні цінності, напад на людяність», – сказала Гарріс.

Вона також наголосила, що всі виконавці та ті, хто віддавали злочинні накази – будуть притягнуті до відповідальності.

Камала додала, що: «Давайте всі погодимось: від імені всіх жертв, як відомих, так і невідомих: справедливість повинна бути встановлена».

Також Камала Гарріс нагадала, про примусову депортацію дітей та дорослих з України до Росії. «Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями» – заявила Гарріс.

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