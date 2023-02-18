Говорив про винищувачі та танки – Дмитро Кулеба провів низку зустрічей

УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ

Міністр закордонних справ України, зокрема, провів перемовини з делегацією Сенату США, гендиректором компанії з виробництва «Леопардів» та «Мардерів» та іракським колегою.

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Про це очільник українського МЗС повідомив у твіттері:

«Цілеспрямована зустріч із двопартійною делегацією Сенату США. Я закликав США якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16. Ми також обговорили шляхи до перемоги України цього року та майбутнє Росії», — написав дипломат.

Focused meeting with a bipartisan delegation of the U.S. Senate. I called on the U.S. to begin training Ukrainian pilots on F-16s as soon as possible. We also discussed paths toward Ukrainian victory this year and the future of Russia. pic.twitter.com/q3P9qyfWUH — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023

«Я зустрівся з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером для того, щоб зосередиться на способах збільшення виробництва для України та союзників. Ми також обговорили великі проєкти з поліпшення українських танків та бронетехніки, як короткострокові, так і довгострокові. Rheinmetall готовий нарощувати залучення», — повідомив Кулеба.

I met with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger to focus on ways to increase production for Ukraine and allies. We also discussed large projects to boost Ukraine’s tank and armoured vehicles capabilities, both short-term and long-term. Rheinmetall is ready to ramp up engagement. pic.twitter.com/mxFFWyeuQt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023

«Я зустрівся зі своїм іракським колегою Фаудом Хуссейном для розвитку наших двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва. Я також запропонував Іраку приєднатися до зусиль щодо реалізації української Формули миру» — заявив український міністр .

I met with my Iraqi counterpart @Fuad_Hussein1 to further our bilateral relations and international cooperation. I also invited Iraq to join efforts on implementing Ukraine’s Peace Formula. pic.twitter.com/XVGdvTmuZc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023

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