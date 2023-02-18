УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ

Говорив про винищувачі та танки – Дмитро Кулеба провів низку зустрічей

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба © AP
Автор тексту: Олеся Задирака
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Міністр закордонних справ України, зокрема, провів перемовини з делегацією Сенату США, гендиректором компанії з виробництва «Леопардів» та «Мардерів» та іракським колегою. 

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Про це очільник українського МЗС повідомив у твіттері:

«Цілеспрямована зустріч із двопартійною делегацією Сенату США. Я закликав США якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16. Ми також обговорили шляхи до перемоги України цього року та майбутнє Росії», — написав дипломат.

 

«Я зустрівся з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером для того, щоб зосередиться на способах збільшення виробництва для України та союзників. Ми також обговорили великі проєкти з поліпшення українських танків та бронетехніки, як короткострокові, так і довгострокові. Rheinmetall готовий нарощувати залучення», — повідомив Кулеба.

 

 

«Я зустрівся зі своїм іракським колегою Фаудом Хуссейном для розвитку наших двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва. Я також запропонував Іраку приєднатися до зусиль щодо реалізації української Формули миру» — заявив український міністр .

 

 

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