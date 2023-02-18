Коригувала удари по школах та електропідстанціях: СБУ затримала російську інформаторку

ЗАТРИМАННЯ СБУ

Зруйнована після російської атаки школа № 23 у Краматорську, Україна, 27 серпня. 2022

Служба безпеки України викрила учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України. Жінка «наводила» російські ракети по школах та електропідстанціях Донеччини.

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Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля, передавала координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, повідомляє Служба безпеки України.

У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі росіянам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

🔻 8 лютого СБУ затримали чоловіка, який коригував удари по Харкову.

🔻 20 січня СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.