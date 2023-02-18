МЮНХЕНСЬКА СУПЕРЕЧКА

Кулеба Павелу: «треба вірити в Україну, а не готувати її до гіршого»

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба © AP - VALENTYN OGIRENKO
Автор тексту: Олеся Задирака
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Міністр закордонних справ України закликав європейських лідерів не схиляти Київ до поступок. Так він відреагував на слова новообраного президента Чехії Петера Павела про те, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв.

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Обидві заяви пролунали у рамках Мюнхенської безпекової конференції

Павел припустив, що Україна може піти на поступки РФ через тиск бойових дій. Він також закликав «бути реалістами – сподіватися на краще, але готуватись до найгіршого».

У відповідь Дмитро Кулеба заявив, що: Дмитро Кулеба, який також 

«Є інтелектуальна пастка, яку варто уникати. Підтримуючи Україну, треба вірити в Україну, а не готувати її до поразки», – заявив міністр.

На підтримку України встали й решта учасників конференції. Зокрема, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссо:

 «Тим хто каже "будьте реалістами", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістом" означало навіть не припускати, що сьогодні ми будемо тут. Бути реалістом – це означає бути короткозорим», – сказав голова уряду Швеції.

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