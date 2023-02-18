Кулеба Павелу: «треба вірити в Україну, а не готувати її до гіршого»

МЮНХЕНСЬКА СУПЕРЕЧКА

Міністр закордонних справ України закликав європейських лідерів не схиляти Київ до поступок. Так він відреагував на слова новообраного президента Чехії Петера Павела про те, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв.

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Обидві заяви пролунали у рамках Мюнхенської безпекової конференції

Павел припустив, що Україна може піти на поступки РФ через тиск бойових дій. Він також закликав «бути реалістами – сподіватися на краще, але готуватись до найгіршого».

У відповідь Дмитро Кулеба заявив, що: Дмитро Кулеба, який також

«Є інтелектуальна пастка, яку варто уникати. Підтримуючи Україну, треба вірити в Україну, а не готувати її до поразки», – заявив міністр.

На підтримку України встали й решта учасників конференції. Зокрема, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссо:

«Тим хто каже "будьте реалістами", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістом" означало навіть не припускати, що сьогодні ми будемо тут. Бути реалістом – це означає бути короткозорим», – сказав голова уряду Швеції.

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