Кулеба Павелу: «треба вірити в Україну, а не готувати її до гіршого»
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Міністр закордонних справ України закликав європейських лідерів не схиляти Київ до поступок. Так він відреагував на слова новообраного президента Чехії Петера Павела про те, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв.
Обидві заяви пролунали у рамках Мюнхенської безпекової конференції
Павел припустив, що Україна може піти на поступки РФ через тиск бойових дій. Він також закликав «бути реалістами – сподіватися на краще, але готуватись до найгіршого».
У відповідь Дмитро Кулеба заявив, що: Дмитро Кулеба, який також
«Є інтелектуальна пастка, яку варто уникати. Підтримуючи Україну, треба вірити в Україну, а не готувати її до поразки», – заявив міністр.
На підтримку України встали й решта учасників конференції. Зокрема, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссо:
«Тим хто каже "будьте реалістами", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістом" означало навіть не припускати, що сьогодні ми будемо тут. Бути реалістом – це означає бути короткозорим», – сказав голова уряду Швеції.
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