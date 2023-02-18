Ми робимо все можливе, щоб повернути додому примусово депортованих до РФ дітей — Костін

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

У Мюнхені Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з віцепрезиденткою Європейськоїкомісії з питань демократії та демографії Дубравкою Шуїцею.

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Під час зустрічи говорили про питання захисту прав та інтересів примусово депортованих росією дітей, а також про об'єднання зусиль України та ЄС. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграм.

«Ми робимо все можливе, щоб захистити права українських дітей, примусово депортованих до РФ, та повернути їх додому», – запевнив Генеральний прокурор.

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🔻8 лютого стало український омбудсман повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ. На знак протесту Дмитро Лубінець вийшов із організації.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.