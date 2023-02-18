Моравецький: «Україна не повинна бути буферною зоною»

ШЛЯХ ДО ЄС ТА НАТО

Україна має бути інтегрована у ЄС та НАТО задля тривалого миру у Європі. Про це на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

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Він також закликав до зміни риторики на Заході щодо того, що «Росія не повинна виграти цю війну, а Україна не має її програти». Натомість польський урядовець вважає за вірне говорити: «Росія має програти цю війну, а Україна – перемогти».

На думку Моравецького, це суттєва семантична різниця в підході до того, що відбувається за східними кордонами Польщі.

Моравецький вважає, що якщо країни Заходу припинять свою підтримку України, то вона незабаром зазнає краху і «Путін шукатиме нову жертву».

«Сьогодні РФ знову де-факто тоталітарна держава», – каже Моравецький. Він наголошує, що «Росія пробудила найстрашніших демонів минулих століть – колоніалізм, імперіалізм, шовінізм».

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