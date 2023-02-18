Найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає — розвідка

ЗАГРОЗА НАСТУПУ

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

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Проте, за словами представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка, у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує, повідомляє сайт ГУР МО України.

«Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне», — підкреслив Черняк.

🔻2 лютого Українська розвідка повідомляла, що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.

🔻1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках

🔻31 січня в Інституті вивчення війни зауважили, що наступ РФ може початися у найближчі місяці

🔻 30 січня командувач ЗС Литви заявив, що Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків