Найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає — розвідка
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За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові можуть бути залучені до вторгнення в Україну.
Проте, за словами представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка, у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує, повідомляє сайт ГУР МО України.
«Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне», — підкреслив Черняк.
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