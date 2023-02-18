Обстріл Харківщини: снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Сьогодні 18 лютого упродовж дня російські війська обстрілюють Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області.

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У смт Ківшарівка, близько 14:00, були поранені дві людини. 57-річна жінка та 53-річний чоловік на момент обстрілу перебували на вулиці. Обоє госпіталізовані.

Також під час обстрілу була пошкоджена будівля одного із закладів освіти, про це повідомив голова області Олег Синєгубов.

Після 14:00 російські війська обстріляли Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

Обстріляний будинок на Харківщині © Олег Синєгубов / Телеграм

У Куп'янську через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт. Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу на Харківщині © Олег Синєгубов / Телеграм

🔻18 лютого росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому.

🔻18 лютого Українська розвідка повідомила, що найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає.