РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Обстріл Харківщини: снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік

Опубліковано:

Обстріляна будівля на Харківщині, 18 лютого 2023 р.
Обстріляна будівля на Харківщині, 18 лютого 2023 р. © Олег Синєгубов / Телеграм
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
1 хв

Сьогодні 18 лютого упродовж дня російські війська обстрілюють Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області.

Реклама

У смт Ківшарівка, близько 14:00, були поранені дві людини. 57-річна жінка та 53-річний чоловік на момент обстрілу перебували на вулиці. Обоє госпіталізовані.

Також під час обстрілу була пошкоджена будівля одного із закладів освіти, про це повідомив голова області Олег Синєгубов.

Після 14:00 російські війська обстріляли Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

Обстріляний будинок на Харківщині
Обстріляний будинок на Харківщині © Олег Синєгубов / Телеграм

У Куп'янську через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт. Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу на Харківщині
Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу на Харківщині © Олег Синєгубов / Телеграм

🔻18 лютого росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому. 

🔻18 лютого Українська розвідка повідомила, що найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає. 

Завантажити додаток