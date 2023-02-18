Обстріл Харківщини: снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік
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Сьогодні 18 лютого упродовж дня російські війська обстрілюють Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області.
У смт Ківшарівка, близько 14:00, були поранені дві людини. 57-річна жінка та 53-річний чоловік на момент обстрілу перебували на вулиці. Обоє госпіталізовані.
Також під час обстрілу була пошкоджена будівля одного із закладів освіти, про це повідомив голова області Олег Синєгубов.
Після 14:00 російські війська обстріляли Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.
У Куп'янську через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт. Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.
🔻18 лютого росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому.
🔻18 лютого Українська розвідка повідомила, що найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає.