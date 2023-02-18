РАКЕТНИЙ ТЕРОР

ППО знищили дві крилаті ракети

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Росіяни продовжують ракетні обстріли. Ілюстративне фото
Росіяни продовжують ракетні обстріли. Ілюстративне фото © відкриті Telegram-канали
Автор тексту: Юлія Ромашкевич

Міністерство оборони України повідомляє про знищення двох російськіх «Калібрів».

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18 лютого російські війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із аквакваторії Чорного моря. Станом на 09:46 дві з них були знищені силами та засобами протиповітряної оборони, йдеться у повідомлені Міністерства оборони України. 

«Загроза ракетних атак залишається», — наголошуть у Міністерстві.

 

🔻 18 лютого Росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому.

🔻Раніше секретар РНБО Олексмій Данілов заявляв, РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова – Данілов

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