Ранковий ракетний удар: у Хмельницькому поранено двох цивільних. Інформацію оновлено

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Росіяни поцілили по одному з мікрорайонів, повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

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Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що росіяни поцілили по військовому об'єкту.

Внаслідок удару пошкоджень зазнали: три навчальні заклади, близько 10 приватних будинків та 11 приватних авто. Також ударною хвилею вибило понад пів тисячі шибок.

Життю поранених нічого не загрожує – наголосили очільник міста та області.

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🔻Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова

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🔻10 лютого від самого ранку Росія атакувала територію України. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Є влучання в енергетичні об'єкти. Загалом повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.