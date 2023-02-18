Ранковий ракетний удар: у Хмельницькому поранено двох цивільних. Інформацію оновлено
Опубліковано: Редаговано:
Росіяни поцілили по одному з мікрорайонів, повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що росіяни поцілили по військовому об'єкту.
Внаслідок удару пошкоджень зазнали: три навчальні заклади, близько 10 приватних будинків та 11 приватних авто. Також ударною хвилею вибило понад пів тисячі шибок.
Життю поранених нічого не загрожує – наголосили очільник міста та області.
🔻Сьогодні вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому
🔻Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова
🔻 У ніч проти 16 лютого війська РФ завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури
🔻10 лютого від самого ранку Росія атакувала територію України. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Є влучання в енергетичні об'єкти. Загалом повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.