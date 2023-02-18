Росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Донеччина – Ще 5 людей – дістали поранення. Такі оперативні дані станом на ранок оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Покровську. В результаті пошкоджено 6 житлових будинків, 3 освітні заклади та центральну площу.

Також під обстрілами були Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади.

1 людина загинула на Горлівському напрямку – у селі Іванопілля пошкоджено 12 будинків.

У Торецькій громаді поранено 3 людини.

У Бахмуті загинуло 2 людини, ще одна – дістала поранення.

У Соледарській громаді: пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки та Роздолівки. Також ворожі удари зафіксовані в Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку під вогнем були Сіверськ, Серебрянка, Торське і Зарічне — без постраждалих.

🔻У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів

🔻16 лютого два ракетних удари було завдано по Вовчанську на Харківщині — ОВА

🔻Також 16 лютого РФ атакувала Дніпропетровщину: 1 загибла, 7 поранених

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені

🔻14 лютого армія РФ обстріляла Донеччину, постраждав цивільний