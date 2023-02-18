РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Росіяни здійснили ракетний обстріл України, були вибухи у Хмельницькому

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Крилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем
Крилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем © AP / ілюстративне фото
Автор тексту: Олеся Задирака
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Повітряна тривога почала ширитись Україною о 8:30. Вже за 10 хвилин голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про появу перших ворожих об'єктів у небі.

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9:37 Почались відбої тривог 

9:33 У Херсонській області також можливе тимчасове відключення електроенергії — ОВА 

 

 

9:25 Про часткове попереджувальне знеструмлення на Харківщині повідомляє речник "Харківобленерго" Володимир Скічко. Також енергетики частково вимикають світло у Кіровоградській області — повідомив голова ОВА.

09:20 У Миколаївській області працює ППО - про це повідомляє голова ОДА Віталій Кім

9:19 Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

 

 

9:15 Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує також тактичну авіацію для нанесення ударів по Україні 

9:03 У Хмельницькому пролунав вибух, за хвилину повідомили про повторний 

8:49 Віталій Кім повідомив про повторні пуски ракет 

 

🔻Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова 

🔻 У ніч проти 16 лютого війська РФ завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури

🔻10 лютого від самого ранку Росія атакувала територію України. У низці населених пунктів пролунали вибухи. Є влучання в енергетичні об'єкти. Загалом повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.

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