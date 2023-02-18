Сунак: Британія стане першою країною, яка почне постачати Україні далекобійну зброю

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Про це прем’єр Сполученого Королівства заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Він також закликав союзників подвоїти військову допомогу для України.

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«Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності», – повідомляється на офіційній сторінці конференції у твіттері.

"The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons."



— 🇬🇧 PM @RishiSunak at #MSC2023 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 18, 2023

Британський прем’єр також наголосив, що Україна має право на самозахист:

«Здійснити контрнаступ, який витіснить Росію за межі власної країни: я вважаю, що це цілком розумно, і ми маємо повністю підтримувати Україну в цій амбіції та бажати їй успіху», – сказав Сунак.

Він також висловився за створення для України розширених можливостей стандарту НАТО. Це має допомогти у захисті країни до набуття членства в Альянсі, вважає Сунак.

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