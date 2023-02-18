Шукав миру: Сіярто прокоментував свій візит до Мінська

ПОЛІТИЧНІ ІГРИ УГОРЩИНИ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив, що він їздив до Мінська, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів.

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Про це він повідомив журналістам угорського видання Magyar Hirlap.

Петер Сіярто заявив, що в понеділок 13 лютого під час візиту до Мінська, він говорив про необхідність оголошення припинення вогню та початок мирних переговорів. Міністр зазначив, що Угорщина зацікавлена у якнайшвидшому встановленні миру, оскільки країна сильно постраждала від негативних наслідків збройного конфлікту.

«Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, так само як ми просимо всіх членів міжнародного співтовариства, не робити воєнних кроків, кроків, які можуть призвести до продовження війни з часом або, в залежності від обставин, до її географічного розширення», — підкреслив він.

Також міністр заперечив, що в Мінську вів переговори з росіянами: «Якщо я хочу домовлятися з росіянами, я поїду в Москву і доповім про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську таємно», — заявив Сіярто.

Раніше, в інтервью «Укрінформу» міністр оборони України Олексій Резніков назвав візит глави МЗС Угорщини до Мінська спробою знайти знайти якусь вигоду з Росії тоді, коли «антикремлівський альянс» зростає.

«Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс, а сьогодні 54 країни були представлені за тим столом («Рамштайн» — Ред.), водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але у них якийсь паралельний світ», — сказав Резніков.

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🔻 31 січня під час зустрічі в Будапешті міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі заявили, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву.

🔻23 січня у МЗС Угорщини 10 пакет санкцій проти РФ назвали «величезною помилкою».

🔻19 січня Польскі ЗМІ повідомляли, що Будапешт заблокував виділення 500 млн євро на зброю для України.

🔻17 січня стало відомо, що Угорщина хоче виключити 9 російських олігархів з санкційного списку ЄС.

🔻У грудні Угорщина намагалась заблокувати допомогу Україні в розмірі 18 млрд євро. У ЄС виділили ці кошти попри незгоду Будапешта.