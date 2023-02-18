У Туреччині на 13 день після землетрусу врятували трьох людей

ВРЯТОВАНІ ПІСЛЯ СТИХІЙНОГО ЛИХА

Екскаватори працюють на місці будівель, які зруйнувалися під час землетрусу в Кахраманмараші, Туреччина, у п’ятницю, 17 лютого 2023 р.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на уламках зруйнованої будівлі в центрі Хатаю були знайдені троє людей. Чоловік, жінка та 12-річний хлопчик пробули під завалами 296 годин.

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Постраждалих карети швидкої допомоги доставили до лікарні, повідомляє телеканал CNN Türk.

Пізніше стало відомо, що 12-річний хлопчик, якого живим дістали з-під уламків, помер у кареті швидкої під час транспортування до лікарні.

За останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусів 6 лютого загинули 39 672 людини.

🔻 17 лютого у Туреччині через 260 годин після землетрусу знайшли живими ще трьох людей.

🔻 15 лютого в Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку. Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.

🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.