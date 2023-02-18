Французька мережа супермаркетів Ашан заперечила постачання товарів військовим РФ на окупованих територіях

СУМНІВНІ ПРОДАЖІ

Про це йдеться в звіті на офіційному сайті компанії: «Ашан Рітейл дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування».

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Також у компанії спростовують інформацію, що на її території розташовувалися пункти збору «гуманітарної допомоги для Донбасу».

У звіті компанія повідомляє, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Стверджується, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що вони призначаються для військових.

«Як і у випадку з будь-яким покупцем, приватним чи професійним, Ашан не може знати, як придбані продукти, зрештою, використовуються», — наголосили у компанії.

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🔻17 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про намір обговорити із очільницею МЗС Франції інформацію про допомогу РФ з боку «Ашану».

🔻 17 лютого представники Auchan Україна повідомили у Facebook, що в компанії «шоковані результатами журналістського розслідування та вимагають пояснень від французького офісу».