Франція анонсувала швидкі постачання в Україну додаткових гаубиць «Цезар»

допомога союзників

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Реклама Читати продовження

Додаткові САУ «Цезар» ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше

Також глава французького МЗС закликала усі країни Європи адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

► Читайте також: Катрін Колонна: Притягнути до відповідальності можна навіть того, хто віддав наказ про вторгнення

🔻31 січня під час спільної пресконференції з очільником Міністерства оборони України Олексієм Резніковим міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підтвердив, що Франція передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar на додачу до першої партії, яку Україна отримала торік у травні та червні.